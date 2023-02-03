Прокуратура отстояла права многодетной жительницы Воронежа на детское пособие

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прокуратура Левобережного района Воронежа провела проверку по обращению многодетной матери. Женщина получила отказ управления соцзащиты в получении ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Причиной отказа послужило отсутствие в расчетном периоде трудовых доходов у ее супруга.

Прокуратура района посчитала отказ незаконным, поскольку супруг заявителя имел статус безработного и состоял на учете в центре занятости населения. В семье, кроме того, родился третий ребенок, и семья получила статус многодетной семьи.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о восстановлении прав многодетной матери и выиграла дело. Левобережный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

В 2022 году прокуратур Левобережного района Воронежа выявила более 20 нарушений со стороны органов социальной защиты населения.