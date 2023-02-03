Больше 1500 нарушений прав инвалидов зарегистрировали в Воронежской области

В 2022 году прокуроры выявили и пресекли нарушения прав инвалидов в сфере квотирования рабочих мест, обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и информации, не выделении бесплатных мест для парковки автотранспорта инвалидов.

В частности, обнаружились факты не предоставления инвалидам 1 группы дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедур лечения и обратно.

Всего за год сотрудники прокуратуры выявили более 1500 нарушений закона, опротестовали 185 незаконных правовых актов, внесли свыше 500 представлений об устранении нарушений закона, по итогам их рассмотрения привлекли к ответственности 443 должностных лица. В суды направлено 139 исковых заявлений, 56 лиц привлекли к административной ответственности.