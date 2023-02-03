Воронежцы усомнились в проведении 22 общих собраний дома

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На минувшей неделе воронежцы написали в полицию 22 обращения, в которых выражали сомнения в подлинности протоколов общих собраний собственников помещений в своих домах.

Это протоколы об общих собраниях, якобы проведенных по адесам:

- ул. 25 Января, д. 50, протокол от 30.11.2022 о выборе для управления ООО УК Забота,

- ул. Артамонова, д. 38А, протокол от 27.12.2022 о выборе для управления ООО УК ВАНДА РУС,

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 66, протокол от 22.12.2022 о выборе для управления ООО УК Железнодорожник,

- ул. Ленинградская, д. 134, протокол от 25.12.2022 о выборе для управления ООО ЖСКС,

- ул. Рижская, д. 6, протокол о выборе для управления ООО УК Забота,

- ул. Циолковского, д. 20, протокол о выборе для управления ООО АВА-кров.

Теперь правоохранителям предстоит провести расследование и ответить заявителям о его итогах.

Тем временем в жилинспекции напомнили, что в случае сомнения в истинности проведенного собрания, собственники могут ознакомиться с протоколом в ГЖИ по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 6А, 4 этаж, 406 кабинет, в том числе и сделать фотокопии.