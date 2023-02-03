Под Воронежем построят завод по выпуску насосов и редукторов

Под Воронежем появится завод по выпуску редукторов, насосов и комплектующих к ним. Инвестиции в предприятие составят больше 1,3 млрд рублей. Продукция завода будет востребована в сельскохозяйственном машиностроении и у предприятий по производству тяжелого и горнорудного машиностроения.

По словам губернатора региона Александра Гусева, на производстве будут использовать отечественное сырье и материалы. Мощность завода составит более 800 насосов и почти 200 мотор-редукторов в месяц.

Производство даст почти 100 рабочих мест. Средняя зарплата работников будет более 70 тысяч рублей. По предварительным оценкам, реализация проекта за шесть лет обеспечит налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере 1,6 млрд рублей.