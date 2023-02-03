В правительстве Воронежской области ответили на заявление ОНФ об отказе в лечении участнику СВО

Фото из архива "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве Воронежской области отреагировали на заявление регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) о якобы отказе в лечении добровольца, получившего ранение ног в зоне СВО. По заверению чиновников, боец получил всю необходимую помощь и в полном объеме.

Ранее активисты сообщили, что житель Воронежской области обратился к врачам в связи с последствиями ранения ног в ходе спецоперации. Но не смог получить квалифицированной помощи в регионе из-за отсутствия у него статуса военнослужащего.

В департаменте здравоохранения сообщили, что при обращении в поликлинику мужчину осмотрел хирург, пациенту сделали рентген и направили в городскую больницу №2 для более детального осмотра и принятия решения о дальнейшем лечении. В больнице после осмотра заведующий отделением ортопедии посчитал, что мужчина в срочной госпитализации и оперативном лечении не нуждался. Пациенту рекомендовали наблюдаться в поликлинике.

- После приема у хирурга пациент записался в поликлинику к травматологу-ортопеду. Вопросов по лечению не задавал, обратился с целью консультации по вопросу оформления страховых выплат в связи с наличием военной травмы, - добавили чиновники. - В день обращения пациента травматолог-ортопед проконсультировался с военной поликлиникой, после чего пациента записали на очную консультацию в данную медорганизацию для разъяснения порядка оформления документации для получения страховых выплат. В настоящее время мужчина проходит плановое лечение в областной больнице №1. Ему проводится оперативное лечение.