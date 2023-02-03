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НовостиСпорт3 февраля 2023 13:29

Воронежский «Факел» разгромил узбекский «Андижан»

Команда из Средней Азии открыла счет, но потом наша команда не оставила соперникам никаких шансов даже на ничью
Юрий КОЗЛОВ
Матвей Ивахнов забивает второй гол, оказавшийся победным.

Матвей Ивахнов забивает второй гол, оказавшийся победным.

Фото: кадр с видео

В первом товарищеском матче 3 февраля «Факел» померялся силами с «Андижаном». Узбекский клуб долго играл с нашей командой на равных. А на 25 минуте соперниками воспользовались провалом воронежской защиты. Последовал простой, но эффективный заброс, который вывел игрока «Андижана» на рандеву с вратарем «Факела» Свиновым. Илья сбил соперника в штрафной. Да и при 11-метровом стал гадать и заранее упал. Футболист узбекской команды подарком воспользовался и легко забил – 0:1. Случилось это на 25 минуте.

Однако почти сразу и «Факел» получил право на пенальти. Евгений Марков исполнил его, как и ранее его соперник из «Андижана» - ударил мимо упавшего вратаря. 1:1 на 28 минуте. На перерыв «Факел» уже уходил, лидируя в счете. Вновь нарушение в штрафной, и Матвей Ивахнов бьет сильно и точно – 2:1 на 42 минуте.

Во втором тайме наша команда развила свой успех. Сначала 18-летний Богдан Кондрамашин на 65 минуте отлично откликнулся на прострел и забил уже второй свой гол в межсезонье. А затем мастер-класс по исполнению штрафного продемонстрировал Евгений Марков. Удар с угла поля получился неберущимся. Марков оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1.

Еще один матч 3 февраля «Факел» проведет с одним из лидеров второй лиги – клубом «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Игра начнется в 17.00.