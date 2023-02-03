Воронежский «Факел» разгромил узбекский «Андижан»

Матвей Ивахнов забивает второй гол, оказавшийся победным. Фото: кадр с видео

В первом товарищеском матче 3 февраля «Факел» померялся силами с «Андижаном». Узбекский клуб долго играл с нашей командой на равных. А на 25 минуте соперниками воспользовались провалом воронежской защиты. Последовал простой, но эффективный заброс, который вывел игрока «Андижана» на рандеву с вратарем «Факела» Свиновым. Илья сбил соперника в штрафной. Да и при 11-метровом стал гадать и заранее упал. Футболист узбекской команды подарком воспользовался и легко забил – 0:1. Случилось это на 25 минуте.

Однако почти сразу и «Факел» получил право на пенальти. Евгений Марков исполнил его, как и ранее его соперник из «Андижана» - ударил мимо упавшего вратаря. 1:1 на 28 минуте. На перерыв «Факел» уже уходил, лидируя в счете. Вновь нарушение в штрафной, и Матвей Ивахнов бьет сильно и точно – 2:1 на 42 минуте.

Во втором тайме наша команда развила свой успех. Сначала 18-летний Богдан Кондрамашин на 65 минуте отлично откликнулся на прострел и забил уже второй свой гол в межсезонье. А затем мастер-класс по исполнению штрафного продемонстрировал Евгений Марков. Удар с угла поля получился неберущимся. Марков оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1.

Еще один матч 3 февраля «Факел» проведет с одним из лидеров второй лиги – клубом «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Игра начнется в 17.00.