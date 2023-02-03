Для воронежских школьников организовали кинопоказ к 80-летию Сталинградской битвы

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

2 февраля, в День воинской славы России в модельной библиотеке №32 им. Г.Н. Троепольского в Ленинском районе Воронежа состоялся Всероссийский кинопоказ, посвященный 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – величайшем сражении, которое изменило ход Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. и Второй мировой войны. Победа в Сталинградской битве стала примером несгибаемой воли, стойкости духа и героизма защитников Сталинграда.

Посмотреть фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» пришли музыканты «Образцового детского коллектива» духового оркестра Юнармии «Золотой эполет» из ДШИ №11.

Несмотря на юный возраст, активная жизненная позиция юнармейцев проявляется неподдельным интересом к книгам и фильмам о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята хорошо понимают важность подобных совместных встреч.

Например, один из участников коллектива, Федор Князев, сказал: «...такие мероприятия помогают молодому поколению правильно ориентироваться в бурных потоках информации, иметь достостоверные источники исторической правды». Никто из зрителей не остался равнодушным.

Юнармейцы записались в библиотеку и подобрали литературу по своему вкусу. Библиотечный фонд, обновленный в рамках реализации Национального проекта "Культура", ребят приятно удивил.