В воронежский «Факел» перешли два алжирца

Алжирцы скоро приедут в расположение "Факела" в Турции. Фото: со страницы ФК "Химки" ВКонтакте.

«Факел» усилился двумя игроками из Алжира. Оба африканца – Реда Рабеи и Мохамед Брахими – выступали за клуб «Ботев», в составе которого стали бронзовыми призерами чемпионата Болгарии и участвовали в матчах Лиги конференций. Они будут играть за «Факел» на правах аренды до конца сезона. В расположение «Факела» в Турции алжирцы приедут в ближайшее время.

Реда Рабеи – 28-летний центральный полузащитник. Рост – 182 см, вес – 78 кг. Он был одним из ключевых игроков «Ботева». За два года в болгарском клубе сыграл 58 матчей. В них Рабеи забил три мяча и сделал две результативные передачи. Также он выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».

Мохамед Брахими – 24-летний футболист-универсал. Рост – 182 см, вес – 74 кг. Он имеет опыт выступлений на позициях латераля в схеме с тремя защитниками, крайнего полузащитника в схеме с четырьмя защитниками и центрального нападающего. В текущем сезоне сделал шесть результативных передач в 15 матчах чемпионата Болгарии. Также выступал за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

Напомним, ранее «Факел» в зимний перерыв чемпионата подписал контракт с нападающим Евгением Марковым и арендовал у «Краснодара» хавбека Вячеслава Якимова.