В Воронежской области подрядчик украл из бюджета 1,4 млн рублей при установке детской площадки

Прокуратура передала в Центральный райсуд Воронежа дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2019 года администрация Каширского сельского поселения заключила муниципальный контракт на благоустройство парка с подрядной организацией.

Зам гендиректора фирмы-подрядчика закупил и установил оборудование для детской площадки стоимостью существенно ниже цен, предусмотренных контрактом, и с худшими техническими параметрами, чем были указаны в требованиях. Поэтому в акт о приемке выполненных работ он внес заведомо ложные сведения. Работы были оплачены в рамках контракта, то есть похищены бюджетные средства.

- Администрации Каширского сельского поселения причинен ущерб на общую сумму почти 1,4 млн рублей. Уголовное дело отправлено в суд. Одновременно прокуратура города предъявила иск о взыскании с обвиняемого причиненного муниципальному бюджету ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.