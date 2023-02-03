В Воронежской области построят дорогу за 4,4 миллиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области повторно выставили на торги строительство дороги через села Чесменка и Песковатка Бобровского района, с. Большой Мартын Панинского района и КФХ «Чернозем». Первые торги, которые были назначены на декабрь 2022 года администрация Бобровского района отменила. Об этом сообщило издание «De Facto Воронеж».

Документацию для потенциальных подрядчиков разместили на портале госзакупок 3 февраля. По сравнению с первоначальными торгами стартовая цена снижена на 4 млн рублей и составляет 414,8 млн рублей.

По условиям контракта, протяженность однополосной дороги составит 13,66 км. Кроме полотна, на дороге установят освещение и благоустроят территорию. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года. Заявки принимаются до 20 февраля.