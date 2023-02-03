В лесопарке воронежского НИИЛГиС кто-то спилил 26 деревьев

Фоо департамента природных ресурсов и экологии области Фото: Предоставлено

Воронежцы сообщили о повреждении деревьев на территории памятника природы областного значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС». По обращению на место ЧП выехали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии совместно со специалистами Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии и подтвердили факт нарушения. На особо охраняемой природной территории обнаружили пни от 26 деревьев – дубов, клёнов, груш и слив.

Теперь сотрудники департамента проводят расчет ущерба, причиненного памятнику природы.

Во время выездной проверки также выявили факт хищения информационного знака на границе ООПТ.

Собранную информацию экологи передали в полицию для поиска виновных лиц и привлечения их к ответственности.