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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:03

В лесопарке воронежского НИИЛГиС кто-то спилил 26 деревьев

Лесрубов ищет полиция
Ирина КАЗАНИНА
Фоо департамента природных ресурсов и экологии области

Фоо департамента природных ресурсов и экологии области

Фото: Предоставлено

Воронежцы сообщили о повреждении деревьев на территории памятника природы областного значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС». По обращению на место ЧП выехали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии совместно со специалистами Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии и подтвердили факт нарушения. На особо охраняемой природной территории обнаружили пни от 26 деревьев – дубов, клёнов, груш и слив.

Теперь сотрудники департамента проводят расчет ущерба, причиненного памятнику природы.

Во время выездной проверки также выявили факт хищения информационного знака на границе ООПТ.

Собранную информацию экологи передали в полицию для поиска виновных лиц и привлечения их к ответственности.