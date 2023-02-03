Лже-кавалер вытянул у жительницы Воронежа 320 тыс рублей

Жительница Ленинского района Воронежа стала жертвой дистанционного афериста, прикинувшегося влюбленным.

48-летняя женщина в запрещенной соцсети познакомилась с «иностранцем». Через два месяца он написал ей, что жить без нее не может и готов приехать к любимой. Только пусть она ему даст денег на билеты. А уж он по приезду обязательно вернет (непонятно только, откуда он их собрался взять, если изначально их не было).

Влюбленная дама взяла два кредита на общую сумму 320 000 рублей и перевела кавалеру.

Только он не приехал. А профиль из соцсети исчез.