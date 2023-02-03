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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:32

Из-за гололеда пострадали 848 жителей Воронежской области

95 пациентов госпитализировали
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По информации департамента здравоохранения Воронежской области, за период с 26 января по 1 февраля с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 3 487 человек, из них 2 433 – в Воронеже.

Из-за гололеда покалечились 848 жителей, большинству из них врачи помогли амбулаторно и отпустили домой. 95 пациентам, тем не менее, потребовалась госпитализация.

Травмпункты также зарегистрировали семь случаев обморожения и восемь случаев переохлаждения. Шесть человек с этими диагнозами пришлось положить в больницу на лечение.