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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:17

Воронежцев приглашают принять участие в фотоконкурсе

Он посвящен традициям и культуре населяющих наш город народов
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Управа Ленинского района Воронежа проводит фотоконкурс, посвященный многонациональному населению Воронежа, который знакомит с колоритом, особенностями традициями и культурой народов, населяющих наш город.

В фотоконкурсе «Воронеж - многонациональный!» могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников также не имеет ограничений.

Фотоработы для участия в конкурсе принимаются до 20 июня 2023 года. Подробности можно уточнить по телефону +7(473)206-91-48.