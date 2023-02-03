Воронежцев приглашают принять участие в фотоконкурсе

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Управа Ленинского района Воронежа проводит фотоконкурс, посвященный многонациональному населению Воронежа, который знакомит с колоритом, особенностями традициями и культурой народов, населяющих наш город.

В фотоконкурсе «Воронеж - многонациональный!» могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников также не имеет ограничений.

Фотоработы для участия в конкурсе принимаются до 20 июня 2023 года. Подробности можно уточнить по телефону +7(473)206-91-48.