В Воронеже задержали похитителя телефона из магазина

фото 36.мвд.рф

Инцидент произошел в декабре в магазине мобильных устройств на ул. Остужева. Вечером в торговую точку зашел мужчина и попросил показать заинтересовавший мобильник.

Сотрудница разблокировав гаджет и дала для ознакомления. В это время еще два покупателя попросили показать интересующие их вещи. Поскольку продавец была одна, она стала доставать товары, отвернулась, и тогда первый молодой человек выбежал с с телефоном из магазина.

Оперативники установили личность подозреваемого. 23-летнего рецидивиста из Подгоренского района задержали. Он признался, что продал гаджет незнакомцу на рынке, а деньги потратил. За грабеж ему грозит до четырех лет заключения.