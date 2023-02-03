Воронежцы услышат лучшие зимние хиты

афиша ВКЗ

17 февраля в ВКЗ вокальная группа «Кватро» выступит перед воронежцами с оркестром.

Профессиональные музыканты с 25-летним стажем, выпускники академии хорового искусства имени Свешникова, друзья и коллеги - уже признанные мастера, известные на мировом уровне. Квартет работал на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина, Иосифом Кобзоном, выступал на крупнейших российских и престижных мировых площадках, в том числе в лондонском Royal Albert Hall.

В программу вошли лучшие новогодние и рождественские хиты в оригинальном и классическом прочтении: «Звенит январская вьюга», «Три белых коня», «Синий иней», «Снег кружится» и многие другие популярные композиции.

Концерт пройдет 17 февраля в 19.00 (6+). "Комсомолка" разыгрывает билеты на концерт - подробнее в наших соцсетях.