В Воронеже "Нива" сбила женщину, переходившую дорогу на красный

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За 2 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП, в которых семь человек получили травмы и один погиб.

В столице Черноземья около 18.00 на ул. Лебедева 41-летний водитель «Нивы», следовавший со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Новосибирской, сбил 44-летнюю женщину.

По предварительным данным полиции, потерпевшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный. Несчастную доставили в больницу, но она там скончалась от полученных травм.