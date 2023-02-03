В Воронежской области детям из многодетных семей проведут полное медобследование

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дети из многодетных семей смогут пройти в медучреждениях комплексную диагностику, причем за один день и бесплатно, об этом сообщил Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Власти собираются все организовать так, чтобы сделать процедуру максимально удобной, поскольку многодетным родителям и так непросто спланировать свое время.

Всего в регионе сейчас работает около 30 мер поддержки семей с детьми, самые востребованные из них - 30% компенсации оплаты коммунальных услуг, выплата на школьную форму (раз в два года), ежемесячные компенсации проезда детей на общественном транспорте и питания учеников школ и техникумов. Обещают, что в в этом году появятся и новые.

Теперь воронежские семьи, проживающие в Воронежской области более года, в которых после 1 января 2023-го родился третий (или последующий) ребенок, могут получить региональный маткапитал в 150 тысяч рублей.