Воронежцы услышат скрипку Гварнери

предоставлено филармонией

3 и 4 февраля в Воронеже выступит скрипач Равиль Ислямов. 21-летний обладатель Гран-при Международного конкурса скрипачей имени Бетховена (Австрия, 2016), победитель Молодежных Дельфийских игр России (2016, 2018), участник «Музыкальной сборной России» сыграет в филармонии на скрипке Джузеппе Гварнери 1735 года. Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром он исполнит Скрипичный концерт ре мажор Чайковского.

Период, когда композитор писал это произведение, он называл не иначе как счастьем. Концерт был написан буквально за месяц. Он признан одним из самых светлых опусов маэстро и является одним из лучших образцов русского музыкального искусства.

В программе концерта прозвучат и другие произведения Чайковского: «Гамлет», увертюра-фантазия по Шекспиру для оркестра, и Итальянское каприччио на темы народных песен для оркестра.

3 февраля в 19.00 и 4 февраля в 18.00, 12+