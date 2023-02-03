Умерла доцент физфака Воронежского университета

Ирина Попова, фото ВГУ

Воронежский университет сообщил об утрате: 1 февраля на 90-м году жизни не стало доцента кафедры общей физики Ирины Поповой. Ирина Александровна была старейшим сотрудником университета, посвятившим свою жизнь становлению и развитию послевоенного вуза.

- Свою преподавательскую и научную работу на факультете Ирина Александровна успешно совмещала с большой учебной и воспитательной работой в физико-математических классах гимназии имени Басова. Многочисленные ученики Ирины Александровны разных поколений, ее бывшие коллеги, близкие друзья и родные навсегда сохранят память об этой замечательной женщине, верной своему долгу, семье и Родине, - отметили в некрологе сотрудники ВГУ.