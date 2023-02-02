Бывший моряк из Воронежской области погиб в СВО

В Новохоперском районе простились со своим земляком Денисом Филатовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Ему было 37 лет. Об этом сообщил глава района Виктор Королев.

Денис Филатов родился в Фергане, но в 1990 году его семья переехала в новохоперское село Троицкое. Здесь он учился в школе и в профессиональном училище. Когда пришло время, был призван в армию и два года (с 2004-го по 2006-й) служил на Балтийском флоте.

После армии Денис Филатов осел в Липецке, но часто приезжал в район вместе с женой и двумя детьми.