Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 16:00

В Воронеже объявили торги на поиск подрядчика для проектирования и реконструкции 45-й школы

Ввести в эксплуатацию образовательное учреждение планируется в 2025 году
Алексей СЕРГУНИН
После проведения реконструкции образовательное учреждение смогут посещать более 660 детей. Фото из телеграм-канала администрации Воронежа.

После проведения реконструкции образовательное учреждение смогут посещать более 660 детей. Фото из телеграм-канала администрации Воронежа.

Сегодня, 2 февраля, воронежские власти объявили торги на поиск подрядчика: и на проектирование, и на сами работы в рамках реконструкции школы №45 на улице 9 Января в областном центре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил градоначальник Вадим Кстенин.

После проведения инструментального обследования, которое выявило аварийное состояние части несущих конструкций, учреждение пришлось закрыть. Дети продолжили обучение в соседних школах.

По итогам проведения конкурсных процедур подрядчик должен будет подготовить проектную документацию и построить 5-этажное здание на 27 классов. Старое аварийное до этого придется снести. На момент закрытия в 45-й школе обучались 362 ребенка, после проведения реконструкции образовательное учреждение смогут посещать более 660 детей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.