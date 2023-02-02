В Воронежской области две начальницы почтовых отделений присвоили деньги и имущество на 700 тысяч рублей

Обеим начальницам почтовых отделений грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры передали в Лискинский районный суд уголовные дел двух начальниц отделений филиалов АО «Почта России». Их обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения».

По версии следствия, начальница отделения почтовой связи Песковатки с января по июль 2022 года присвоила 78 тысяч рублей. А ее коллега из села Селявное развернулась еще шире. Она похитила деньги и имущество на сумму более 630 тысяч рублей. В обоих случаях начальницы крали материальные ценности, принадлежащие «Почте России». Обеим женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

В региональном УФПС так прокомментировали эти безобразия:

- Очень жаль, что в нашей команде оказались такие недобросовестные сотрудники. Факт хищения выявили работники службы безопасности «Почты России» во время внутренней проверки. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Отметим, что наши клиенты из-за инцидентов не пострадали.