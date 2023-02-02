Воронежский «Буран» проиграл в Красноярске, дважды ведя в счете

4 февраля «Буран» сыграет в Ангарске с «Ермаком» (26-е место, 17 очков). Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ красноярский «Сокол» принимал воронежский «Буран». По ходу первого периода наши парни дважды вели в счете (1:0 и 2:1), но в итоге даже до овертайма не дотянули. Дубль в составе воронежцев оформил Егор Дугин (18-я, 2:1, 47-я, 3:5), еще одну шайбу провел Павел Макаренко (4-я, 1:0). Итог - 6:3 в пользу «Сокола».

- У нас не получилась игра в середине матча, - подвел итог матчу главный тренер ХК «Буран» Дмитрий Крамаренко. - Мы хорошо начали, но проиграли второй период. Причём проиграли его сами себе. Мы должны были накладывать смены, но по ошибке выпустили шестого игрока: это была простая ситуация, детская ошибка. На таком уровне люди не должны допускать таких ошибок. Затем Демидов не выводит шайбу - удаление, это два. Соперник забил все голы с удалений. Простые броски, сегодня у нас худшая игра в меньшинстве. Шайба не шла в створ, а у соперника всё залетело. Так мы и проиграли матч.

После сегодняшнего поражения воронежцы остались на предпоследнем 25-м месте с 24 очками. В ТОП-3 лидеров входят – ханты-мансийская «Югра» (72 балла), новокузнецкий «Металлург» (66) и пензенский «Дизель» (64). Теперь 4 февраля «Буран» сыграет в Ангарске с «Ермаком» (26-е место, 17 очков).