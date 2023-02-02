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НовостиЗвезды2 февраля 2023 15:04

В Воронежском театре оперы и балета сделают текущий ремонт по просьбе труппы

Работы же по проекту реконструкции здания планируют завершить в августе, чтобы в октябре получить решение госэкспертизы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото «Гипрокоммундортранс»

фото «Гипрокоммундортранс»

Администрация театра оперы и балета попросила власти провести локальный ремонт в здании, который не потребует масштабных финансовых затрат, пока идут проектные работы в рамках планируемой реконструкции здания.

Как сообщил зампред Правительства Воронежской области Константин Кузнецов, департамент строительной политики в ближайшее время проведет обследование текущего состояния фасада здания и совместно с экспертным сообществом проработает варианты укрепления элементов, вызывающих опасение у администрации театра.

Что касается грядущей реконструкции, работы по проектированию обновленного здания планируют завершить в августе 2023-го, чтобы в октябре получить заключение госэкспертизы, об этом сообщила гендиректор проектного института Екатерина Алексеева.

К возведению же нового корпуса театра возле Центрального рынка, в котором разместят репетиционные помещения и производственные цеха, строители приступят при наступлении благоприятных погодных условий.