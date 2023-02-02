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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 14:15

В Воронежской области заведующая аптекой присвоила сто тысяч рублей

Злоумышленница намеренно полностью не инкассировала выручку за смену
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Хохольскому району обнаружили факт мошенничества со стороны 53-летней местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, занимая должность заведующей аптечным пунктом, расположенным в рабочем поселке Хохольский, с июня по декабрь 2022 года забрала себе крупную сумму денег. По средствам кассовых разрывов, с помощью которых она пыталась уйти от прозрачности совершаемых ее незаконных операций, злоумышленница намеренно полностью не инкассировала выручку за смену, оставляя часть денег неучтенными и, впоследствии, присваивала их.

В соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.