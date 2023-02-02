В Воронежской области заведующая аптекой присвоила сто тысяч рублей

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Хохольскому району обнаружили факт мошенничества со стороны 53-летней местной жительницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, занимая должность заведующей аптечным пунктом, расположенным в рабочем поселке Хохольский, с июня по декабрь 2022 года забрала себе крупную сумму денег. По средствам кассовых разрывов, с помощью которых она пыталась уйти от прозрачности совершаемых ее незаконных операций, злоумышленница намеренно полностью не инкассировала выручку за смену, оставляя часть денег неучтенными и, впоследствии, присваивала их.

В соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.