Под Воронежем гендиректор АО за аферу на 150 тысяч рублей может сесть на 9 лет

Липовая учеба может обернуться для 64-летней женщины длинным сроком заключения. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры направили в Семилукский районный суд уголовное дело 64-летней женщины, занимающей должность генерального директора АО «Землянскремтехника». Ее обвиняют в восьми преступлениях, подпадающих под статью УК, карающую за коммерческий подкуп.

По данным следствия, с апреля 2021-го по март 2022 года женщина получала деньги за выдачу свидетельств о прохождении профессиональной подготовки по рабочим специальностям с печатью возглавляемой ей организацией. Фактически обучение граждане, получившие документы, не проходили. Всего начальница АО успела таким способом положить в карман более 150 тысяч рублей. Женщине грозит до девяти лет лишения свободы.