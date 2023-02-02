49-летний нижегородец похитил из воронежского ювелирного магазина драгоценности на три миллиона рублей

Воспользовавшись громкими звуками новогодних салютов, злоумышленник смог проделать отверстие в потолке, разрушив бетонное перекрытие при помощи перфоратора. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу с заявлением о хищении имущества из помещения ювелирного магазина обратилась 65-местная жительница, индивидуальный предприниматель, занимающаяся продажей украшений. Она сообщила, что в новогоднюю ночь из помещения магазина похищены ювелирные изделия. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области установили злоумышленника. Подозреваемым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний нижегородец, официально нигде не трудоустроенный.

В декабре, в канун нового 2023 года, со слов задержанного, он приехал на автомобиле ВАЗ-2114 в Воронеж с туристической целью. Его внимание привлек ювелирный магазин, расположенный на улице Хользунова. На протяжении двух дней мужчина наблюдал за деятельностью сотрудников магазина и выяснил, что в подсобном помещении расположено хранилище дорогостоящих украшений. Внимательно изучив планировку здания, он понял, что под ювелирным магазином находится техническое подвальное помещение дома. А так как вход в подвал находился в свободном доступе, у мужчины возник план похищения ювелирных украшений.

Накануне новогодней ночи нижегородец подготовил место преступления, спрятав неподалеку необходимые для проникновения в магазин инструменты, среди которых были газовый баллон, домкрат и перфоратор. Примерно в 2:00 часа 1 января 2023 года злоумышленник, рассчитав планировку здания, расположился с имеющимися инструментами в подвале прямо под подсобным помещением ювелирного магазина.

Воспользовавшись громкими звуками новогодних салютов, он смог проделать отверстие в потолке, разрушив бетонное перекрытие. Затем, подняв свою руку, нижегородец смог на ощупь понять, что ювелирные изделия находятся в непосредственной близости. Похищая охапками украшения, мужчина, складывал их в мешок, а после его наполнения, покинул место совершения преступления. Общая стоимость украденных ювелирные изделия составила более трех миллионов рублей.

Вернувшись на следующий день в родной город, фигурант подарил жене золотые сережки с драгоценным камнем. Именно эти украшения были в последующем изъяты правоохранителями при проведении обыска у подозреваемого. Место нахождения всех похищенных изделий устанавливается. В отделе полиции во всем сознался.

В соответствии с частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.