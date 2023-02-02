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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 12:51

В Воронежской области грузовик «Скания» протаранил «Ниву»: ранен водитель легковушки

35-летнего жителя Татарстана отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
35-летнего водителя "Нивы" отвезли в больницу.

35-летнего водителя "Нивы" отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В среду, 1 февраля, около 17.30 в Грибановском районе на 435 километре трассы Курск-Саратов случилась авария.

- По оперативным данным, 68-летний воронежец, руливший грузовиком «Скания» не учел дорожные и метеорологические условия и из-за этого вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Ниву», которой управлял 35-летний житель республики Татарстан. Водителя легковой машины на скорой увезли в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Напомним, также 1 февраля в 14.50 в Воронеже у дома №111 по улице 9 Января 40-летний житель Левобережного района, руливший «МАЗом», сбил на регулируемом переходе 56-летнюю женщину. Ее успели довезти до больницы, но там она умерла.