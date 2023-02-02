В Воронеже доверчивый пенсионер отдал лже-электрикам 520 тысяч рублей

В течение нескольких дней электрики приходили домой к доверчивому потерпевшему, действительно занимаясь заменой электрооборудования. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В середине января в отдел полиции № 3 Воронежа обратился 70-летний житель Левобережного района с сообщением о том, что стал жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время следствия выяснилось, что к пенсионеру домой, проживающему на улице Ильича, пришли двое мужчин, одетых в экипировку профессиональных электриков. Проверяющие сообщили, что необходимо заменить в квартире осветительные приборы и старую проводку, поскольку в соседнем подъезде недавно был случай возгорания. Стоимость указанных услуг оценивается в миллион рублей. Но, узнав о заслугах пенсионера, работавшего в Чернобыле, электрики согласились сделать скидку в размере пятидесяти процентов.

В течение нескольких дней электрики приходили домой к доверчивому потерпевшему, действительно занимаясь заменой электрооборудования. Но стоимость выполненных работ оказалась существенно завышенной. За установку стабилизатора напряжения, замену розеток и трех люстр, потерпевший заплатил электрикам-мошенникам 520 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались 22-летний житель Липецкой области и 24-летний уроженец Волгоградской области. Фигуранты в полиции стали ссылаться на стоимость услуг, указанную в документах с подписью потерпевшего. Прикрываясь видимостью гражданско-правовых отношений, мужчины, которые сейчас находятся в изоляторе временного содержания, уверены, что смогут избежать наказания. А сотрудники полиции устанавливают и других потерпевших, пострадавших от неправомерных действий подозреваемых. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет.