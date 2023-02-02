Юные спортсмены из района под Воронежем победили в первенстве ЦФО по мини-футболу

Победители турнира - команда ЦРФКС из Новой Усмани. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В четверг, 2 февраля, в Новой Усмани завершилось первенство ЦФО по мини-футболу среди юношей до 16 лет и девушек до 16 и 18 лет и девушек до 18 лет. Юные спортсмены играли в ФОК «Молодежный».

У юношей два из трех призовых мест заняли команды из Воронежской области. Победили ребята из Новой Усмани. Команда ЦРФКС из этого райцентра Воронежской области взяла главный приз. А два ее игрока заслужили индивидуальные награды. Кирилла Чернышова признали самым «крутым» игроком турнира, а Артура Шишкина – лучшим нападающим.

Второе место заняла команда «СШ Александр Невский» из Рязанской области. А третьей стали юноши «СШОР №25 Кристалл». Игрока этой команды Даниила Хозикова признали лучшим защитником.

Футболисты «СШОР №25 Кристалл» заняли третье место. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Среди девушек до 16 лет победила команда «Спартак» из Брянска, второе место у «Куряночки» из Курска, третье - у «Ники СШ №5» из Калуги.

У девушек до 18 лет тоже стал лучшим брянский «Спартак». Серебро у «СШ №3» из города Губкин Белгородской области. А бронзу завоевала воронежская спортивная школа по футболу «Факел». При этом у наших девушек еще и две индивидуальные награды. Викторию Бородину признали лучшим защитником, а Валерии Панариной не было равных среди нападающих.