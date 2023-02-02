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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:33

Воронежцы готовят иск к РВК из-за перебоев с водой

УК готовит совместную претензию с ГЖИ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Соломаха сообщил, что жители квартала в Коминтерновском районе готовят иск к водоканалу. Люди на протяжении двух лет страдают от перебоев с водой, ресурс пропадает по ночам, особенно на верхних этажах домов.

- Сейчас совместно с УК «Дон», обслуживающей эти дома, мы готовим пакет документов, необходимых для обращения в суд, - отметил глава инспекции.

Однако, по словам Дмитрия Соломахи, эта проблема касается не только Коминтерновского района, а носит системный характер. Например, трудности с водой хорошо знакомы и жителям левобережья. Поэтому решать их поставщику ресурса надо комплексно.