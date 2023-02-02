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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:16

В воронежских школах на карантин отправили 190 классов

Полностью закрытых образовательных учреждений нет
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег Укладов

В Воронеже продолжается роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. По состоянию на 2 февраля на карантин отправили уже 190 классов в 68 школах. Актуальными данными поделились в пресс-службе мэрии.

По счастью, полностью закрытых на карантин образовательных учреждений нет. В горадминистрации также пояснили, что ситуация не критичная. В Воронеже на сегодняшний день действует 120 школ, в которых открыто 6117 классов.

Ограничения на учебный процесс в образовательных учреждениях вводят при отсутствии в классе 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом.