Самыми популярными именами для новорожденных в январе в Воронежской области стали Анна и Михаил

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области в январе родился 1371 ребенок – 692 мальчика и 679 девочек. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по региону 2 февраля.

Самыми популярными именами среди девочек в январе стали Анна и София. Родители их дали 52 девочкам. 25 малышек теперь носит имя Ксения, а 24 – Виктория.

Среди мальчиков лидером стало имя Михаил. Его дали 38 малышам. Второе место досталось Александрам. Теперь с таким именем 36 богатырей. Третье место у имени Дмитрий. Его дали 34 новорожденным.

Рассказали в управлении ЗАГС и о редких именах. В январе среди мальчиков появились Радмир, Давид, Тихон, Станислав, Игорь, Даниэль, Герман, Ефим, Петр. А среди девочек – Таисия, Сати, Любовь, Матрена, Галина, Оливия и Аврора.