На благоустройство пляжа в поселке Грибановский Воронежской области потратят 13,2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На территории у Машзаводского пруда на улице Машиностроителей в поселке Грибановский Воронежской области появится благоустроенный пляж. На эти цели власти готовы потратить 13,2 млн рублей. Подрядную организацию, которая бы взялась за эти работы, уже ищут. Об этом сообщает «De Facto» со ссылкой на сайт госзакупок 2 февраля.

По данным издания, победителю торгов в первую очередь необходимо демонтировать устаревшие конструкции, а затем уложить новые бетонную плитку и асфальт, соорудить деревянный настил и засыпать новый песок.

По условиям конкурса, на территории также установят душевые кабины, ограждения и т. д. На самом пляже появится беседка, раздевалки, шезлонги, скамейки, грибки, урны, пляжный душ и биотуалет.

Итоги конкурса подведут 13 февраля.