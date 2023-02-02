В районе СВО погиб 44-летний таксист из Воронежской области

Сергей Папулов. Фото: со страницы Виктора Королева ВКонтакте.

Погиб в зоне СВО еще один военнослужащий из Воронежской области – 44-летний танкист Сергей Папулов. Трагическую новость сообщил глава администрации Новохоперского района Виктор Королев.

Сергей Папулов родился 22 октября 1978 года в Киргизии, когда она еще была республикой СССР. В 1992 году Сергей с родителями и младшими братьями переехали жить в Новохопёрский район. В 1994 году он окончил Полежаевскую школу, в 1996 году получил специальность тракториста. В июне 1997 года был призван в армию. С января по май 1999 года принимал участие в боевых действиях в Чечне. В 2003 году семья Папуловых переехала жить в поселок Елань-Коленовский. А Сергей уехал жить в Воронеж, периодически приезжая навестить родных.

В августе 2022 года Сергей Папулов заключил контракт и уехал в зону специальной военной операции на Украине. В январе 2023-го он погиб. 30 января Сергея Сергеевича похоронили в Новохоперском районе.

- Близкие, знавшие Сергея, тепло отзываются о нем: «Уважительный, улыбчивый, внимательный, добрый и жизнерадостный парень…». О таких говорят: душа-человек! – написал на своей странице ВКонтакте Виктор Королев.

Напомним, ранее сообщали о гибели 44-летнего уроженца села Нижний Икорец Лискинского района Вугара Низами Оглы Агаева в ЛНР. Он добровольно уехал в зону специальной военной операции, чтобы помочь освободить от нацистских отморозков людей Донбасса.