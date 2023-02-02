Воронежцы завоевали 30 медалей на открытом первенстве Курской области по тхэквондо ВТФ

Тренируются спортсмены под руководством Валерия и Максима Бейлиных, Романа Кузнецова и Ирины Быковой. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежская сборная заняла второе общекомандное место на открытом первенство Курской области по тхэквондо ВТФ. На счету наших тхэквондистов 14 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей. Лидером в общекомандном зачёте стала Белгородская область, третий результат показала команда Курской области. Турнир собрал более 500 участников.

Первые места в своих весовых категориях стали - Артём Ульянников, Милана Куницкая, Ксения Коноплина, Екатерина Кулиничева, Матвей и Фаддей Кузнецовы, Михаил Пятанов, Матвей Юрьев, Ярослав Тютюнник, Артём Бацунов, Ирина Жукова, Евгений Биняев, Илья Орлов и Илья Некрасов. Тренируются спортсмены под руководством Валерия и Максима Бейлиных, Романа Кузнецова и Ирины Быковой.

По словам главного тренера региональной сборной команды Алексея Зенищева, на перспективу турнир рассматривался с точки зрения соревновательной практики и подготовки ближайшего резерва. А большое количество призовых результатов в очередной раз сработало на повышение имиджа воронежского тхэквондо.