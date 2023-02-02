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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 10:43

В прокуратуру вернули дело о взятках на 1 млн рублей воронежского ветеринара

Суд нашел нарушения при составлении обвинительного заключения
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Кантемировский райсуд Воронежской области вернул прокурору уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) против местного ветеринара. Об этом сообщили в суде 31 января.

49-летняя заведующая Митрофановским ветеринарным участком районной станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в получении шести взяток на общую сумму свыше 1 млн рублей.

В суде рассказали, что дело возвращено из-за выявленных нарушений при составлении обвинительного заключения.