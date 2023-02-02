В Воронеже телефонные мошенники на протяжении месяца обманывали 55-летнюю женщину

Всего за минувшие сутки на территории области сотрудники полиции зарегистрировали шесть сообщений о хищениях денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 55-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что в конце декабря прошлого года ей позвонил неизвестный, представился специалистом банковской организации и сообщил, что ее сбережения, хранящиеся на расчетном счете, подверглись несанкционированному доступу и могут быть похищены. При этом собеседник заверил женщину в том, что банковские операции по защите денег будут осуществляться под контролем правоохранителей.

Вскоре заявительнице позвонил якобы сотрудник полиции и подтвердил безопасность всех последующих действий, связанных с переводом её накоплений на «безопасные» банковские счета. Потерпевшая перевела на указанные ей реквизиты около одного миллиона рублей собственных накоплений, после чего последовали новые рекомендации от телефонных аферистов. Они посоветовали защититься от нежелательных кредитов путем оформления аналогичных кредитных заявок и перевода полученных средств на такие же «безопасные» ячейки.

В течение месяца злоумышленники вводили потерпевшую в заблуждение, при этом женщине они категорически запретили распространяться кому-либо о совершенных ею манипуляциях, чтобы не помешать правоохранителям задержать преступников. В общей сложности на восемь счетов, подконтрольных аферистам, наша землячка перевела 2 млн 300 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Всего за минувшие сутки на территории области сотрудники полиции зарегистрировали 17 сообщений о мошеннических действиях, а также шесть сообщений о хищениях денег с банковских карт. Ущерб составил более девяти миллионов рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не доверять сомнительной информации, поступающей от неизвестных собеседников. Важно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают персональные данные банковских карт, а также не предлагают провести сомнительные операции дистанционным путем, в том числе связанные с оформлением кредитных обязательств.