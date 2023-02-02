Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 9:08

В Воронеже отключили свет в Северном микрорайоне

Нет электричества на улицах Владимира Невского, Лизюкова, Маршала Жукова и Мордасовой
Юрий КОЗЛОВ
Счетчик во многих домах на неопределенное время остановился.

Счетчик во многих домах на неопределенное время остановился.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 2 февраля, около 11 часов в Северном микрорайоне пропал свет. Электричество отключили в части домов на улицах Владимира Невского, Лизюкова, Маршала Жукова и Мордасовой.

В «Воронежской горэлектросети» дали комментарий:

- Наши специалисты устраняют повреждение кабельной линии 10 кВ, которое привело к нарушению электроэнергии. На время проведения восстановительных работ потребителей переведут на резервные линии питания. В ближайшее время электроснабжение восстановят в полном объеме.