В Воронеже отключили свет в Северном микрорайоне

Счетчик во многих домах на неопределенное время остановился. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 2 февраля, около 11 часов в Северном микрорайоне пропал свет. Электричество отключили в части домов на улицах Владимира Невского, Лизюкова, Маршала Жукова и Мордасовой.

В «Воронежской горэлектросети» дали комментарий:

- Наши специалисты устраняют повреждение кабельной линии 10 кВ, которое привело к нарушению электроэнергии. На время проведения восстановительных работ потребителей переведут на резервные линии питания. В ближайшее время электроснабжение восстановят в полном объеме.