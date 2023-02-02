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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:36

В Воронежской области за сутки два человека умерли от коронавируса

Заразились еще 169 – на 27 больше, чем на утро 1 февраля
Юрий КОЗЛОВ
Число заболеваний коронавирусом снова увеличивается каждые сутки, и люди стали чаще умирать.

Число заболеваний коронавирусом снова увеличивается каждые сутки, и люди стали чаще умирать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи предоставили тревожную суточную статистику по заболеваниям коронавирусом. На утро четверга, 2 февраля, заразились еще 169 наших земляков. Для сравнения: на начало дня 1 февраля заболели COVID-19 142 человека. Всего же с начала пандемии опасную заразу подхватили 472 664 жителя Воронежской области.

Специалисты Роспотребнадзора также сообщили об еще двух смертях от последствий коронавируса. Ранее было трое суток без летальных исходов. А вот на утро 29 января также сообщали о двух смертях. Всего за время пандемии ушли в мир иной 8 614 наших земляков.

Снова совсем мало людей выздоровели – всего 27 человек. Правда, на утро 1 февраля их было еще меньше – 23. Всего за время эпидемии закрыли больничный по коронавирусу 462 545 жителей Воронежской области.