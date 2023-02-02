Жительница Воронежа незаконно оформила инвалидность и получила 560 тысяч рублей выплат

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России выявили факт мошенничества при получении социальных выплат 59-летней местной жительницей. Об этом 2 февраля рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, женщина предоставила в уполномоченный орган поддельную справку о наличии у нее заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. Ей на основании липового документа рассчитали пенсию и ежемесячную денежную выплату.

Стражи порядка провели экспертизу. И выяснилось, что у женщины нет заболеваний, позволяющих признать ее инвалидом. Получается, что в период с 2016 года по 2019 год она незаконно получила свыше 560 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.