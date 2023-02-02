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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:10

Из Воронежа в Москву пустили новый пассажирский автобус

Он будет ездить с автовокзала на левом берегу
Олег КУЗНЕЦОВ
До столицы автобус доезжает за десять часов.

До столицы автобус доезжает за десять часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 1 февраля, в Воронеже открыли новый автобусный маршрут до Москвы. Об этом сообщили в областном учреждении «Регионтранс».

Номер нового автобуса 5204. Он отправляется ежедневно с автовокзала «Левобережный» в 10.00. Автобус приезжает в Москву на автостанцию примерно в 20.10.

Билеты продают в кассах автовокзала. Их также можно купить через терминал самообслуживания. Он расположен в зале ожидания автовокзала. Еще один вариант приобретения билетов – через интернет на сайте biletnaavto.ru. Их цена – от 1,1 тысячи рублей.