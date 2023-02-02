Из Воронежа в Москву пустили новый пассажирский автобус

До столицы автобус доезжает за десять часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 1 февраля, в Воронеже открыли новый автобусный маршрут до Москвы. Об этом сообщили в областном учреждении «Регионтранс».

Номер нового автобуса 5204. Он отправляется ежедневно с автовокзала «Левобережный» в 10.00. Автобус приезжает в Москву на автостанцию примерно в 20.10.

Билеты продают в кассах автовокзала. Их также можно купить через терминал самообслуживания. Он расположен в зале ожидания автовокзала. Еще один вариант приобретения билетов – через интернет на сайте biletnaavto.ru. Их цена – от 1,1 тысячи рублей.