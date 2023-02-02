В Воронеже «МАЗ» сбил 56-летнюю женщину на «зебре»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ДТП произошло 1 февраля в 14.50 часов в Воронеже у дома №111 по улице 9 Января. Большегруз на переходе сбил 56-летнюю женщину. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 40-летний житель Левобережного района на автомобиле «МАЗ» с полуприцепом двигался по ул. 9 Января со стороны ул. Торпедо, с правым поворотом в сторону ул. Машиностроителей. В это время женщина шла справа налево по регулируемому пешеходному переходу. Большегруз не затормозил и сбил ее.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, но там скончалась от полученных травм. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.