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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:20

В феврале воронежцы не увидят в квитанциях перерасчета за содержание общедомового имущества

Расчеты коммунальщиков еще не готовы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Обещанный воронежцам осенью прошлого года перерасчет платы за содержание общедомового имущества снова откладывается. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-центре ЖКХ. Причина очередной отсрочки рассчетов – в неготовности коммунальщиков. Они сейчас проводят сверку данных счетчиков с поставщиками ресурсов. Поэтому в январских квитанциях (они придут в феврале) плату еще не начислят. Перерасчет, скорее всего, будет в следующем месяце.

Напомним, нововведение вступило в силу с октября 2022 года. Теперь разница между показаниями общедомовых счетчиков и суммой приборов учета в квартирах будет распределяться на всех собственников дома.

По желанию жильцов, перерасчеты могут производиться ежемесячно, ежеквартально или по итогам года.