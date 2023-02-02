В феврале воронежцы не увидят в квитанциях перерасчета за содержание общедомового имущества

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Обещанный воронежцам осенью прошлого года перерасчет платы за содержание общедомового имущества снова откладывается. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-центре ЖКХ. Причина очередной отсрочки рассчетов – в неготовности коммунальщиков. Они сейчас проводят сверку данных счетчиков с поставщиками ресурсов. Поэтому в январских квитанциях (они придут в феврале) плату еще не начислят. Перерасчет, скорее всего, будет в следующем месяце.

Напомним, нововведение вступило в силу с октября 2022 года. Теперь разница между показаниями общедомовых счетчиков и суммой приборов учета в квартирах будет распределяться на всех собственников дома.

По желанию жильцов, перерасчеты могут производиться ежемесячно, ежеквартально или по итогам года.