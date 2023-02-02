Экологи рассказали, что дублер Московского проспекта в Воронеже пройдет по границе Северного леса

Фото - департамента экологии и природных ресурсов Фото: Предоставлено "КП"

Воронежцы продолжают обсуждать проект новой автодороги от улицы Антонова-Овсеенко до улицы 60-й Армии. Местные жители опасаются, что часть будущего дублера Московского проспекта пройдет по территории Северного леса, являющегося памятником природы областного значения. Ситуацию разъяснили в областном департаменте природных ресурсов и экологии 2 февраля.

- При проверке координат согласно ситуационному плану расположения проектируемого объекта, на участке проектирования особо охраняемые природные территории областного значения и их охранные зоны отсутствуют. Границы участка проектирования автомобильной дороги проходят по границе памятника природы областного значения «Северный лес», не заходя на особо охраняемую природную территорию, - пояснили в ведомстве.

Для подтверждения экологи опубликовали проект трассы. Также они пояснили, что проектную организацию предупредили о неукоснительном соблюдении установленных границ ООПТ при строительстве дороги, а также сохранении деревьев.