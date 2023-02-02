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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:40

Для родственников мобилизованных ввели бесплатный проезд в районе Воронежской области

Новая мера поддержки вступила в силу с 1 февраля
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Проезд для семей мобилизованных в Хохольском районе сделали бесплатным с 1 февраля. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Право на бесплатный проезд по внутримуниципальным маршрутам имеют члены семьи военнослужащих, призванных на службу в зону проведения СВО. Они смогут ездить на девяти маршрутах. Затраты перевозчику будут компенсировать местные власти.

Бесплатно ездить родственники мобилизованных смогут по специальным талонам. Они будут приниматься водителями. Для оформления талонов понадобится только написать заявление.

Кстати, бесплатный проезд для родственников мобилизованных предусмотрен также в Воронеже. Эту меру поддержки власти продлили на 2023 год.