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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 6:12

В Воронежской области водителя отправили на год в колонию за покалеченного в ДТП пассажира

Суд установил, что автомобилист был пьян
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Борисоглебский городской суд отправил 39-летнего местного водителя в колонию общего режима на год за покалеченного в аварии своего пассажира. Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Об этом рассказали в суде 31 января.

Авария произошла в ноябре 2021 года. Водитель попал в ДТП на Geely GC6 на трассе Борисоглебск – Петровское. Затем было установлено, что в этот момент он был пьян, поэтому нарушил ПДД, не справился с управлением и влетел в Chevrolet Aveo. В итоге пострадал его пассажир. Медики установили, что его здоровью причинили тяжкий вред.