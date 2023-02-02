В Воронежской области не повысят нормативы на вывоз мусора

В Воронежской области в 2023 году не вырастет плата за такую коммунальную услугу, как вывоз мусора. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 2 февраля.

Плата не вырастет благодаря тому, что в регионе есть возможность ввести понижающие коэффициенты для нормативов.

- В этом году мы исключительно формально были обязаны повысить нормативы на вывоз мусора. Подчеркну — чисто формально. Но плата воронежцев за такую коммунальную услугу в 2023 году не вырастет благодаря тому, что у нас есть возможность ввести понижающие коэффициенты для нормативов. Что и оставляет тарифы на прежнем уровне. Эту возможность мы и использовали.

Это закреплено в соответствующем документе, который уже подписан.