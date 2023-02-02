Жителя Воронежской области арестовали на 5 суток за оскорбление мусульман

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Бобровский районный суд вынес решение арестовать местного жителя, который оскорбительно высказался о мусульманах во время стрима в интернете. В отношении мужчины было заведено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом в среду 1 февраля сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в конце января. Как следует из сообщения суда, мужчина осуществлял потоковую видеотрансляцию на одном из интернет-ресурсов, в ходе которого давал негативную оценку людям, исповедующим ислам, а также их главной книге – «Корану». Делал это в форме, унижающей человеческое достоинства с использованием нецензурной лексики.

На суде он свою вину в совершении правонарушения не признал. По итогам рассмотрения дела назначили мужчине наказание в виде ареста сроком на 5 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.